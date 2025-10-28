Caos cantieri del tram in via Corticella auto e scooter sul marciapiede con i pedoni | Un delirio troppo pericoloso

Bologna, 28 ottobre 2025 – ‘Delirio cantieri’ questa mattina in via Corticella, alla Bolognina. E’ qui infatti che il cantiere del tram ha chiuso via Torreggiani. Insomma  le macchine non possono più, venendo da via Corticella, svoltare a sinistra. Tre metri dopo via Torreggiani infatti, i lavori per la linea verde, hanno interrotto per il passaggio pedonale quindi le macchine e gli scooter per arrivare in via Torreggiani e proseguire lungo via Ferrarese e poi verso la Fiera hanno iniziato a percorrere questo passaggio dedicato ai pedoni, salendo sul marciapiede. I pedoni si sono quindi trovati improvvisamente in mezzo a macchine e a scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

