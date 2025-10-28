Cantù giallo in un hotel | donna di 40 anni trovata senza vita

Un tragico episodio tutto da chiarire quello di oggi, 28 ottobre, a Cantù, in via Vittorio Vergani, dove in un hotel è stato trovato il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo per lei non c’era più. 🔗 Leggi su Quicomo.it

