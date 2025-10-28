Bologna, 28 ottobre 2025 – Il maxi cantiere del secondo lotto per l’interramento dell’ ex Veneta in via Larga, a Bologna, inizierà dopo le festività natalizie, attorno al 10 gennaio 2026. Le ruspe, che saranno in azione per 8 mesi nella zona della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, avrebbero dovuto iniziare a settembre. Poi lo stop a causa delle richieste delle categorie, che ‘salvano’ così glio affari del periodo di Natale. Come cambia la viabilità nella zona di via Larga a Bologna. Come anticipato dal Carlino, si è arrivati a un compromesso sulla viabilità: sarà realizzato un bypass temporaneo del cantiere - dalla rotonda Leona su via Scandellara fino alla rotonda Piscopia - per non chiudere la strada alle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri a Bologna, c’è la data d’inizio dei lavori in via Larga (dopo Natale)