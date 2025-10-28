Cantiere metro sciopero improvviso per chiedere il pagamento degli stipendi

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero improvviso nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, per i lavoratori del cantiere della metro di Brin e Corvetto, dipendenti della ditta Manelli.Cosa succedeL'azienda, lo ricordiamo, ha in appalto i lavori ma il Comune aveva deciso di rescindere il contratto a causa dei ritardi. In. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cantiere metro sciopero improvvisoGenova, cantiere metro: lavoratori in sciopero per chiedere pagamento stipendi - Sciopero improvviso questa mattina per i lavoratori del cantiere della metro di Brin e di Corvetto dipendenti  della ditta ... Riporta telenord.it

cantiere metro sciopero improvvisoCantiere metro, sciopero improvviso per chiedere il pagamento degli stipendi - Non hanno ricevuto lo stipendio di settembre e probabilmente - Secondo genovatoday.it

Cantiere Metro, sciopero degli edili senza stipendio - Continua lo sciopero dei lavoratori edili dipendenti della ditta Manelli e occupati nel cantiere della Metro a Brin in via Canepari. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Metro Sciopero Improvviso