Cantiere metro e stipendi non pagati | Comune pronto a intervenire per saldare le spettanze

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova giornata di protesta nei cantieri della metro di Genova, dove i lavoratori hanno scioperato ancora una volta per il mancato pagamento degli stipendi. Nel pomeriggio, una delegazione delle rappresentanze sindacali di Filca Cisl e Fillea Cgil è stata ricevuta in Comune dalla sindaca Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

