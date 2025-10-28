Cantiere metro e stipendi non pagati | Comune pronto a intervenire per saldare le spettanze

Nuova giornata di protesta nei cantieri della metro di Genova, dove i lavoratori hanno scioperato ancora una volta per il mancato pagamento degli stipendi. Nel pomeriggio, una delegazione delle rappresentanze sindacali di Filca Cisl e Fillea Cgil è stata ricevuta in Comune dalla sindaca Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it