Canonico 3 su TV2000 | Debora Villa è suor Betta

Lopinionista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 novembre su TV2000 torna Canonico: Michele La Ginestra e Debora Villa protagonisti in una stagione ricca di novità, emozioni e nuovi volti. ROMA – Dal 3 novembre, ogni lunedì in prima serata su TV2000, parte la terza stagione di “Canonico”, la serie di successo prodotta dalla televisione della Cei, che vede protagonista Michele La Ginestra nei panni di Don Michele, un sacerdote che ha seguito la sua vocazione da adulto, dopo aver lavorato come pilota di aerei di linea, e che ha trascorso quattro anni da missionario in Colombia. Tra le principali novità di quest’anno l’arrivo di Debora Villa, come coprotagonista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

canonico 3 su tv2000 debora villa 232 suor betta

© Lopinionista.it - Canonico 3 su TV2000: Debora Villa è suor Betta

Approfondisci con queste news

canonico 3 tv2000 deboraCanonico 3 su TV2000: Debora Villa è suor Betta - Dal 3 novembre su TV2000 torna Canonico: Michele La Ginestra e Debora Villa protagonisti in una stagione ricca di novità, emozioni e nuovi volti ... Segnala lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Canonico 3 Tv2000 Debora