Cannabis terapeutica l' oncologa e ricercatrice Grazia Armento | Non è una moda verde ma un’opzione scientificamente promettente per restituire dignità e benessere globale

L'oncologa palliativista dello IEO spiega come questa terapia sia un’opzione moderna e versatile, capace di migliorare la qualità della vita e di garantire ai pazienti un benessere globale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cannabis terapeutica, l'oncologa e ricercatrice Grazia Armento: «Non è una “moda verde” ma un’opzione scientificamente promettente per restituire dignità e benessere globale»

