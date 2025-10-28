Canile di Monselice investiti 615mila euro per la riqualificazione
È stato consegnato oggi, martedì 28 ottobre, il cantiere per la ristrutturazione e l'ampliamento del canile comunale Chiara Locrati di via Erbecè. L'investimento complessivo è di 615mila euro, di cui 200mila provengono da un contributo regionale stanziato nel 2014 e i restanti 415mila da fondi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
