Canile di Monselice investiti 615mila euro per la riqualificazione

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato consegnato oggi, martedì 28 ottobre, il cantiere per la ristrutturazione e l'ampliamento del canile comunale Chiara Locrati di via Erbecè. L'investimento complessivo è di 615mila euro, di cui 200mila provengono da un contributo regionale stanziato nel 2014 e i restanti 415mila da fondi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

