Tempo di lettura: 3 minuti Un passo deciso verso la transizione ecologica e l’autosufficienza energetica: il Comune di Cancello ed Arnone annuncia la nascita della sua Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto ambizioso che punta a generare benefici ambientali, economici e sociali per l’intera collettività. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, vedrà il Comune stesso come attore principale, mettendo a disposizione i consumi energetici di edifici pubblici, illuminazione e servizi per favorire la produzione e la condivisione di energia pulita. Come spiega Salvatore Di Palo, Presidente di Ener CER, la Comunità Energetica Rinnovabile è un’associazione che coinvolge enti locali, cittadini, piccole e medie imprese e attività commerciali nella produzione, consumo e condivisione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cancello ed Arnone ha la sua comunità energetica, Ambrosca: “Non solo una scelta ambientalista”