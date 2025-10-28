Cancellieri Cataldi e adesso Basic | la Lazio riparte con i recuperati di Sarri

Il tecnico ha lavorato sui singoli e unito il gruppo. Giovedì col Pisa possibile rientro dal 1’ di Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cancellieri, Cataldi e adesso Basic: la Lazio riparte con i recuperati di Sarri

News recenti che potrebbero piacerti

Maurizio Sarri e la forza dei dimenticati: la Lazio riparte da Provedel, Isaksen, Cancellieri, Basic e Cataldi... lazionews.eu/notizie/sarri-… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Sarri #MaurizioSarri #Provedel #Basic #Isaksen #Cancellieri #Cataldi - X Vai su X

CONFRONTO IMPIETOSO Dopo 7 giornate la lentissima Lazio di Sarri ha perso dalla veloce Lazio di Baroni 5 punti e 8 posizioni. La squadra é la stessa con 2 rinforzi in più come Cataldi e Cancellieri (il 40% dei gol biancocelesti finora), senza Coppe e con u - facebook.com Vai su Facebook

Cancellieri, Cataldi e adesso Basic: la Lazio riparte con i recuperati di Sarri - Giovedì col Pisa possibile rientro dal 1’ di Pellegrini Sì, adesso si può. Da gazzetta.it

Sarri ha rilanciato Provedel, Cataldi, Basic, Cancellieri e poi Isaksen - Otto punti (sugli attuali 11 in classifica) conquistati nelle ultime quattro gare - Lo riporta ilmessaggero.it

Lazio, Sarri maestro in classe: sotto la sua guida gli scarti sono ora delle stelle - Provedel, Cataldi, Basic, Cancellieri e Isaksen, cinque elementi finiti ai margini e ora rilanciati. Secondo lalaziosiamonoi.it