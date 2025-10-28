Cancellieri Cataldi e adesso Basic | la Lazio riparte con i recuperati di Sarri

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha lavorato sui singoli e unito il gruppo. Giovedì col Pisa possibile rientro dal 1’ di Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sarri ha rilanciato Provedel, Cataldi, Basic, Cancellieri e poi Isaksen - Otto punti (sugli attuali 11 in classifica) conquistati nelle ultime quattro gare - Lo riporta ilmessaggero.it

cancellieri cataldi adesso basicLazio, Sarri maestro in classe: sotto la sua guida gli scarti sono ora delle stelle - Provedel, Cataldi, Basic, Cancellieri e Isaksen, cinque elementi finiti ai margini e ora rilanciati. Secondo lalaziosiamonoi.it

