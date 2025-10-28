Cancellato il programma Stefano De Martino la notizia è appena arrivata Decisione clamorosa della Rai

Non è certo un momento facile per Stefano De Martino. Dopo mesi segnati da polemiche mediatiche, video privati diffusi online e persino un furto a Milano, il conduttore napoletano deve affrontare un nuovo colpo di scena: lo show con Gianni Morandi, annunciato con grande entusiasmo al Tg1 delle 20, è stato improvvisamente cancellato. Un passo indietro inatteso per uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento Rai, che negli ultimi mesi aveva conquistato il pubblico dell’access prime time con Affari Tuoi. Ma ora, la sua corsa sembra essersi fermata. Lo show con Morandi sparisce dai palinsesti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

