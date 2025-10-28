Canale 5 ha reso noti i palinsesti di dicembre e delle festività natalizie. Un’offerta non particolarmente ricca dove spicca l’assenza di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci non compare, almeno dalle bozze di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria Mediaset che da anni sperava di vedere in access un prodotto forte e vincente come si è rivelata La Ruota della Fortuna. Nessuna partenza dunque di domenica come mormorato e nemmeno di mercoledì, in prima serata dal 26 novembre, come scritto con sicurezza dal giornalista Massimo Falcioni. Grazia Sambruna ha anticipato Mediaset con un reportage sul futuro molto nebuloso di Striscia la Notizia: non risultano contratti firmati per la nuova stagione, lo studio non è pronto, forse se ne riparla a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: STRISCIA SLITTA AL 2026, TU SI QUE VALES COPRE BALLANDO FINO ALLA FINALE