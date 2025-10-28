Canale 5 punta su The Wall per l’access estivo Rai1 risponde con un top secret

Dopo anni di immobilismo, le grandi reti si muovono finalmente. Canale 5 ha impiegato stagioni di ascolti altalenanti prima di togliere Striscia la Notizia dall’access prime time, mentre Rai1 sembrava adagiata sui propri successi. L’effetto domino è partito dal travolgente successo de La Ruota della Fortuna, che ha riacceso la competizione tra Rai e Mediaset. Addio alle serate “spente” nate per favorire il competitor: la sfida è tornata accesa come un tempo. Mediaset punta su “The Wall”: test con Max Giusti e la presenza di Gerry Scotti. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, è stato registrato un numero zero di The Wall condotto da Max Giusti, con la partecipazione straordinaria di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

