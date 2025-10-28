Campobasso bottiglie lanciate da cavalcavia colpiscono bus e auto | sfiorata la tragedia sulla tangenziale

A Campobasso ignoti hanno lanciato bottiglie di vetro dal cavalcavia sopra la galleria Vazzieri, colpendo un’auto e un autobus con 40 passeggeri. Nessun ferito, ma tanta paura. La polizia indaga, ostacolata dall’assenza di telecamere nella zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

