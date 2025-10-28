Campi flegrei cresce velocemente l' aumento del suolo | ecco quanto nelle ultime due settimane
I dati monitorati negli ultimi 15 giorni dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, relativi ai Campi Flegrei, evidenziano un aumento del sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di sollevamento di circa 20 millimetri al mese. Lo riporta il bollettino settimanale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
