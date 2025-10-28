Campania | Martusciello ' lista impresentabili di Fico ormai andrebbe aggiornata in tempo reale'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La lista degli impresentabili di Fico ormai andrebbe aggiornata in tempo reale, come il televideo. Le parole del candidato D'Angelo sono gravissime: la frase ‘ma che coincidenza' lascia intendere che un magistrato lo avrebbe rinviato a giudizio per penalizzarlo durante la campagna elettorale. È un attacco diretto alla magistratura, qualcosa che nessuno del centrodestra si sarebbe mai permesso di dire. Fico prenda subito le distanze: non può continuare a tacere di fronte all'ennesimo impresentabile che si aggiunge alla lunga lista". Cosi Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it
