Campania l’affondo di Calenda contro Fico | Ha imbarcato chiunque e vuole vincere con le clientele

Le regionali in Campania si arricchiscono di un altro attacco. Stavolta è Carlo Calenda, leader di Azione, a buttare strali contro Roberto Fico, il candidato a presidente del centrosinistra, accusandolo di avere imbarcato di tutto pur di vincere. Le parole di Calenda e “Gigino a Purpetta”. Intervenendo a “L’aria che tira”, su La7, Calenda ha detto di Fico: “Si candida col figlio di Mastella, il figlio di De Luca, il figlio di Gigino a Purpetta . È la politica, le alleanze”, sottolineando con tono sarcastico come questi legami familiari e di potere rappresentino, secondo lui, la deriva del sistema politico locale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campania, l’affondo di Calenda contro Fico: “Ha imbarcato chiunque e vuole vincere con le clientele”

