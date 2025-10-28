Campania la svolta verde di Lista Fico Presidente | mobilità sostenibile e riforestazione in primo piano

Napoli, 28 ottobre — "I dati di Ecosistema Urbano parlano chiaro: Napoli è 104ª su 106, con 0,38 metri di ciclabili ogni 100 abitanti (104ª) e 4 alberi ogni 100 abitanti (106ª). E il quadro è diffuso: Caserta 98, Salerno 87, Benevento 80, Avellino 52.Non è il problema di una sola città: è una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

In treno verso Roma incontro Giuseppe Conte dopo giornata per iniziative a sostegno di Roberto Fico In Campania serve svolta Ecodigital Verso il 2050 Ecodigital Campania - facebook.com Vai su Facebook

Medici di famiglia, svolta in Campania - X Vai su X

Alleanza Verdi e Sinistra presenta la propria lista in Campania. Visone (Europa Verde): “Forti e competitivi” - La coalizione ecologista e progressista annuncia i propri candidati per le regionali del 23 e 24 Novembre in Campania Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde ... Secondo ilfattovesuviano.it

Campania, Fico presenta il logo della sua lista e poi vede De Luca per due ore “Terremo conto dei risultati in Regione” - L’annuncio e il logo della lista civica del candidato del campo largo in Campania arriva il lunedì di buon mattino. Secondo ilfattoquotidiano.it

Svolta in Campania,. Schlein vede De Luca. Cade il veto sul cinquestelle Fico - Non ci sono più preclusioni nette sulla candidatura a presidente della Campania, compresa quella di Roberto Fico. Riporta quotidiano.net