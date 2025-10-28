Campania | Iannone FdI ' Conte e Fico hanno memoria corta con loro altro che impresentabili'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo che Sergio D'Angelo, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali della Campania a sostegno di Roberto Fico, dopo il suo rinvio a giudizio parla di ‘accuse inaccettabili' e di ‘coincidenze' a poche settimane dal voto. Tradotto: chi si proclama difensore della legalità ora insinua che la magistratura agisca per fini politici. Chiedo a Fico di dire chiaramente se condivide questo attacco alla magistratura da parte del suo candidato". Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. "E tutto questo accade il giorno dopo che Giuseppe Conte ha avuto il coraggio di dire che gli impresentabili sarebbero tutti nel centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Iannone (FdI), 'Conte e Fico hanno memoria corta, con loro altro che impresentabili'

