Campania | Calenda ' Fico con Mastella e Gigino ' a Purpetta' non erano male assoluto?'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La Campania? Una mostruosità. Fico con il figlio di De Luca, il figlio di Mastella, il figlio di Gigino 'a Purpetta'. Hanno detto ogni male assoluto per anni di Renzi, Cesaro, Mastella". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Calenda, 'Fico con Mastella e Gigino 'a Purpetta', non erano male assoluto?'

News recenti che potrebbero piacerti

Prossimi appuntamenti in Campania con il leader nazionale @carlocalenda e il vicesegretario @ettorerosato - facebook.com Vai su Facebook

Le regioni sono diventate centri di sprechi, clientele e corruzione. Vince chi governa perché può offrire di più. Questo è accaduto in Calabria e accadrà in Campania. È un sistema che va spezzato riportando al centro le competenze dove non vengono esercitat - X Vai su X

Regionali in Campania, Roberto Fico a Castel Volturno: «Serve un grande patto per il riscatto dell’area» - È il progetto che lancia Roberto Fico a margine, ieri mattina, del suo tour sul litorale domiziano per ... Secondo ilmattino.it

Campania, grosso guaio a De Luca Town: altra lite con Fico. Mastella: “Così perdiamo” - C’è il nuovo arrivato che se la deve vedere con il suo predecessore, il quale non ... Si legge su iltempo.it

Regionali Campania: centrodestra o centrosinistra? Mastella dubbioso tra Cirielli e Fico, i suoi voti possono essere decisivi - “La verità è che io mi sono scocciato di questo bisticcio continuo tra Fico e De Luca. strettoweb.com scrive