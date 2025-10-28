Campania | Calenda ' Fico con Mastella e Gigino ' a Purpetta' non erano male assoluto?'

28 ott 2025

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La Campania? Una mostruosità. Fico con il figlio di De Luca, il figlio di Mastella, il figlio di Gigino 'a Purpetta'. Hanno detto ogni male assoluto per anni di Renzi, Cesaro, Mastella". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

