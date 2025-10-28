Campania affondo di Rampelli | Cirielli politico di razza Fico non ha mai fatto neanche il consigliere di circoscrizione
Mentre il dibattito sulle prossime elezioni regionali in Campania entra nel vivo, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati di FdI, sferra un attacco ironico – pungente quanto centrato nel merito – alle mosse della sinistra. Così, ai microfoni de L’Aria che tira, non usa mezzi termini per smantellare sarcasticamente il fronte avversario, definendo il nascente “campo largo” come un innocuo «campo di Paddle 2.0». Anzi, per la precisione, quanto asserisce ripreso dalla agenzie di stampa, fuori di metafora è questo: l’apparente vantaggio della coalizione di sinistra, che schiera un governatore uscente come Vincenzo De Luca, è un miraggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
