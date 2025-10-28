Campagnola compra gol È tornato bomber Carlucci
Movimenti nei dilettanti, che tra l’altro domani sera si apprestano al turno infrasettimanale (nello specifico Eccellenza, i due gironi di Promozione e il girone D di Seconda categoria ): ci sono tre novità per quanto riguarda nuovi volti inseriti in rosa. Partiamo dall’Eccellenza, col Campagnola che riabbraccia l’attaccante Matteo Carlucci (nella foto). Il classe 2001 era già in rosanero lo scorso anno, quando complessivamente siglò 21 gol. Poi quest’estate l’approdo al Colorno, in Promozione, ma il richiamo del Campagnola è stato forte e già domenica Carlucci ha rivestito la casacca rosanero numero 9 nella sconfitta per 2-1 col Calcio Zola, giocando 90 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
