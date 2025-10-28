Campagna di tesseramento al via per Forza Italia
CASTIGLIONE DEL LAGO – Forza Italia da il via alla campagna di tesseramento per l’area del Trasimeno. Su iniziativa della segretaria comunale a Castiglione, Pierina Lodovichi, l’iniziativa ha marcato un momento significativo per il movimento forzista. "L’incontro - spiega la segretaria Fi - è stato l’occasione per un monitoraggio delle adesioni e ha visto un incoraggiante afflusso di nuove iscrizioni, in particolare tra i giovani che hanno manifestato la disponibilità a collaborare attivamente con le strutture territoriali del partito. Un caloroso saluto è stato portato dall’imprenditore Lamberto Marcantonini, ex sindaco di Bettona e membro della segreteria regionale, la cui presenza ha rafforzato il legame tra la base e i vertici". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
La Nuova Democrazia Cristiana annuncia l’apertura ufficiale della campagna di tesseramento in provincia di Siracusa. Auteri, Andolina e Castania puntano a consolidare la presenza del partito e a coinvolgere cittadini e giovani nel progetto politico #Nuova - facebook.com Vai su Facebook
Campagna di tesseramento al via per Forza Italia - CASTIGLIONE DEL LAGO – Forza Italia da il via alla campagna di tesseramento per l’area del Trasimeno. Lo riporta lanazione.it
Grande partecipazione alla giornata di tesseramento di Forza Italia in provincia di Ragusa - Si è conclusa con successo la giornata di tesseramento di Forza Italia nella provincia di Ragusa, svoltasi ieri con gazebo a Marina ... Da radiortm.it
FI: al via campagna tesseramento movimento giovanile, 'mobilitazione in ogni provincia' - A partire da questo weekend, fino al 30 novembre, il movimento giovanile di Forza Italia inizierà la campagna per il ... Lo riporta iltempo.it