campagna di tesseramento al via per forza italia

CASTIGLIONE DEL LAGO – Forza Italia da il via alla campagna di tesseramento per l’area del Trasimeno. Su iniziativa della segretaria comunale a Castiglione, Pierina Lodovichi, l’iniziativa ha marcato un momento significativo per il movimento forzista. "L’incontro - spiega la segretaria Fi - è stato l’occasione per un monitoraggio delle adesioni e ha visto un incoraggiante afflusso di nuove iscrizioni, in particolare tra i giovani che hanno manifestato la disponibilità a collaborare attivamente con le strutture territoriali del partito. Un caloroso saluto è stato portato dall’imprenditore Lamberto Marcantonini, ex sindaco di Bettona e membro della segreteria regionale, la cui presenza ha rafforzato il legame tra la base e i vertici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

