Campagna apre casa e sartoria sociale | lavoro e dignità per le donne

A Campagna nasce la prima Casa dell'Autonomia per donne e madri con figli vittime di violenza, affiancata dal primo Made Sociale della Sartoria per l'Autonomia della Donna. Un progetto che mette al centro libertà, lavoro e dignità, trasformando l'accoglienza in un percorso di vita che restituisce futuro. Un impegno che diventa concreto Non si tratta .

