Camorra sei arresti nel gruppo Tammaro-Rea-Veneruso

I carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito stamattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sei persone ritenute gravemente indiziate di appartenere al gruppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, far West ai Quartieri Spagnoli: dopo gli arresti la camorra torna a sparare. Da il mattino.it - facebook.com Vai su Facebook

Politica e camorra, scambio di favori per i voti: sei arresti a Santa Maria a Vico, 4 sono politici - Le indagini della GdF di Marcianise con il coordinamento della DDA di Napoli rivelano un patto elettorale per le comunali del 2020 ... Da ilcrivello.it

Camorra, sei arresti per scambio elettorale a Santa Maria a Vico - I finanzieri della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo un'ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere pe ... Lo riporta msn.com

Camorra e politica, arresti in clan e amministratori casertani - I militari della Compagnia della guardia di finanza di Marcianise stanno eseguendo un'ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per due esponenti di spicco del clan ... Scrive ilroma.net