PITIGLIANO Un cielo limpido ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale alla stampa del nuovo itinerario di " Camminare con Gusto ", il progetto promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il programma regionale in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Dopo il successo della passata edizione, il progetto torna con dieci nuovi walking tour che combinano l’arte e la storia dei borghi toscani con le eccellenze enogastronomiche locali. Tra le tappe di quest’anno c’è Pitigliano, autentico gioiello della Maremma, che ha accolto giornalisti e blogger per un percorso esperienziale tra commercio, artigianato, cultura e sapori tipici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Camminare con gusto’. Tappa nella città del tufo