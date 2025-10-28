Camionista guida per 16 ore di fila | fermato di notte per lui maxi multa da 995 euro e patente ritirata

La Polizia Stradale ha sanzionato e sospeso la patente a un autista di camion sull’A22 a Ventimiglia, per aver guidato quasi 17 ore consecutive. Fondamentali gli accertamenti effettuati dal cronotachigrafo digitale. Il conducente aveva già commesso la stessa infrazione la settimana precedente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

