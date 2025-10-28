Caminhos de Paulo-I Cammini di Paolo il progetto di respiro internazionale
Nella splendida cornice del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, si è tenuto l’evento di lancio ufficiale di “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”, un’iniziativa che ripercorre le tappe del viaggio dell’apostolo Paolo, da Siracusa a Roma, passando per la Sicilia, la Calabria, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Reggio Calabria ospita l’evento lancio del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo” - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria ospita l’evento lancio del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo” - Il 28 ottobre 2025, alle ore 10:00, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’evento di lancio ufficiale del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”, un’in ... Come scrive strettoweb.com