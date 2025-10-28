Camilleri 100 | il Teatro Biondo e Sellerio rendono omaggio allo scrittore siciliano nel centenario della nascita

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il Teatro Biondo di Palermo, in collaborazione con Sellerio editore, dedica le consuete Colazioni d’autore della domenica, curate da Vincenzo Pirrotta, allo scrittore siciliano. L’iniziativa si inserisce nel programma del “Centenario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

camilleri 100 teatro biondo“Camilleri 100 – Bentornato a Bari, caro Camilleri”: due giornate di teatro, musica e parole per celebrare il centenario dello scrittore - Domenica 12 ottobre, al Teatro Piccinni, alle ore 18, verrà proiettata in alta definizione la registrazione dell’ultimo spettacolo teatrale di Camilleri, “Conversazione su Tiresia”, scritto e interpre ... Da giornaledipuglia.com

“Camilleri 100”: ecco gli eventi da non perdere per celebrare il suo centenario - Il 6 settembre Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano che con i suoi gialli ha appassionato milioni di lettori italiani, avrebbe compiuto 100 anni. Secondo repubblica.it

Camilleri 100, film documentario al Teatro Antico di Taormina - La Regione Siciliana celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri con due serate al Teatro Antico di Taormina, oggi e domani, alla vigilia e nella data esatta dell'anniversario. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Camilleri 100 Teatro Biondo