camilla omaggia i caduti della seconda guerra mondiale con una mostra di papaveri

Durante una visita a Corsham, nel Wiltshire, la regina Camilla ha incontrato i sostenitori del "Poppy Project", un'esposizione di papaveri realizzati a maglia e all'uncinetto per ricordare l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. L'evento si è svolto nella chiesa di San Bartolomeo, dove la sovrana ha reso omaggio ai caduti e deposto una corona di papaveri davanti al monumento commemorativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

