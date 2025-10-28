Camilla omaggia i caduti della Seconda Guerra Mondiale con una mostra di papaveri

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita a Corsham, nel Wiltshire, la regina Camilla ha incontrato i sostenitori del "Poppy Project", un'esposizione di papaveri realizzati a maglia e all'uncinetto per ricordare l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. L'evento si è svolto nella chiesa di San Bartolomeo, dove la sovrana ha reso omaggio ai caduti e deposto una corona di papaveri davanti al monumento commemorativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

camilla omaggia i caduti della seconda guerra mondiale con una mostra di papaveri

© Tgcom24.mediaset.it - Camilla omaggia i caduti della Seconda Guerra Mondiale con una mostra di papaveri

Approfondisci con queste news

Camilla Almici, per la seconda volta è campionessa del mondo di tiro dinamico - La tiratrice di Ghedi per la seconda volta consecutiva è campionessa del mondo di questa specialità: dopo il titolo conquistato nel 2022 in ... Segnala brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Camilla Omaggia Caduti Seconda