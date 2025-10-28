Camerun democrazia al bivio il 92enne Paul Biya riconfermato Presidente per l' ottava volta | proteste morti e accuse di brogli
L'opposizione non accetta il risultato e minaccia mobilitazione nazionale Il Camerun si trova sull'orlo di una grave crisi politica dopo che il Consiglio Costituzionale ha ufficialmente proclamato Paul Biya, 92 anni, vincitore delle elezioni presidenziali del 12 ottobre con il 53,66% dei voti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
