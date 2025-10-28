Camerun democrazia al bivio il 92enne Paul Biya riconfermato Presidente per l' ottava volta | proteste morti e accuse di brogli

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opposizione non accetta il risultato e minaccia mobilitazione nazionale Il Camerun si trova sull'orlo di una grave crisi politica dopo che il Consiglio Costituzionale ha ufficialmente proclamato Paul Biya, 92 anni, vincitore delle elezioni presidenziali del 12 ottobre con il 53,66% dei voti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

camerun democrazia al bivio il 92enne paul biya riconfermato presidente per l ottava volta proteste morti e accuse di brogli

© Ilgiornaleditalia.it - Camerun, democrazia al bivio, il 92enne Paul Biya riconfermato Presidente per l'ottava volta: proteste, morti e accuse di brogli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Presidenziali in Camerun, 92enne Biya verso l'ottavo mandato - Otto milioni di elettori sono chiamati oggi alle urne nel Camerun per elezioni presidenziali che, salvo improbabili sorprese, dovrebbero spianare la strada per l'ottavo ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Camerun Democrazia Bivio 92enne