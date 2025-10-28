Frazione della periferia Nord di Ravenna, Camerlona, nonostante la vicinanza al centro città, appare quasi irraggiungibile in sicurezza e facilmente se non si ha a disposizione un’auto. Ascoltando i residenti, in particolare Franco Baccarini e Raul Boscolo Raul, è questa la principale criticità del quartiere e forse è anche la causa che ne ha bloccato la fase di sviluppo iniziata nei primi anni 2000. La statale 16 che la attraversa, rappresenta il collegamento più breve tra Ferrara e Ravenna ma ha la carreggiata piuttosto stretta per la mole del traffico che deve sopportare ed è percorsa quotidianamente da numerosi mezzi agricoli, auto e mezzi pesanti che faticano a rispettare i limiti di velocità, motivazione che la rende spesso teatro di incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Camerlona dimenticata. Fra strade insicure e servizi assenti