Camera ok a riforma Maturità | è legge

Servizitelevideo.rai.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.49 Via libera definitivo dall'Aula della Camera al Ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell' esame di Stato per le superiori, che torna a chiamarsi 'esame di Maturità'. Il provvedimento è stato approvato con 138 voti a favore, 91 contrari e 9 astenuti. Si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l'esame;saranno 4 le materie del colloquio, decise dal ministero a gennaio;commissioni d'esame costituite da 2 membri esterni,2 interni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

