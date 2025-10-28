Camera ok a riforma Maturità | è legge

18.49 Via libera definitivo dall'Aula della Camera al Ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell' esame di Stato per le superiori, che torna a chiamarsi 'esame di Maturità'. Il provvedimento è stato approvato con 138 voti a favore, 91 contrari e 9 astenuti. Si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l'esame;saranno 4 le materie del colloquio, decise dal ministero a gennaio;commissioni d'esame costituite da 2 membri esterni,2 interni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Camera approva definitivamente la riforma dell'esame di Stato, che torna a chiamarsi "esame di maturità": tutte le prove, inclusa l'orale, saranno obbligatorie. Le materie del colloquio saranno quattro, decise dal ministero a gennaio. - facebook.com Vai su Facebook

Dall’Anagrafe digitale al prestito delle opere, cosa cambia con il sì della Camera alla riforma dei beni culturali https://ilsole24ore.com/art/dall-anagrafe-digitale-prestito-opere-cosa-cambia-il-si-camera-riforma-beni-culturali-AHk0pOHD?utm_term=Autofeed&ut - X Vai su X

Ok della Camera alla riforma degli 'esami di maturità', 138 sì - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell'esame di Stato che tornerà a chiamarsi "esame di maturità". Secondo ansa.it

Riforma della giustizia arriva in Aula alla Camera, cosa cambia e i prossimi passi verso l’approvazione - Dopo mesi di lavori in commissione, oggi l’Aula di Montecitorio inizia la discussione sugli emendamenti alla riforma Nordio della giustizia. Si legge su fanpage.it

Utilizzo dati e privacy - In terza lettura, l'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Da tgcom24.mediaset.it