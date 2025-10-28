Cambio di scenario La pioggia di Ognissanti | dove arriva il maltempo

Le immagini satellitari delle ultime ore hanno mostrato una serie di onde di nubi tra Corsica, Sardegna e coste tirreniche, segno dei forti venti di maestrale che hanno soffiato con raffiche fino a 83 kmh, come registrato a Olbia. Sul resto del Paese il tempo è rimasto stabile e asciutto, con temperature nella media, ma una nuova perturbazione è già in vista per metà settimana, pronta a riportare piogge e un "cambio di scenario". Lo riportano le previsioni meteo di Meteored Italia di mercoledì 29 ottobre e dei giorni seguenti. In base alle previsioni del meteorologo Luca Lombroso. "il flusso perturbato atlantico torna a interessare l'Italia, portando correnti più miti e umide dai quadranti sudoccidentali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

