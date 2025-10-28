Cambio al vertice del supporto logistico della Marina Militare di Messina | Belfiore sostituisce Lardizzone

Messinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina a Palazzo Zanca la visita di commiato del Capitano di Vascello Alessandro Giuseppe Lardizzone, comandante del supporto logistico della Marina Militare di Messina che ha portato a termine il proprio incarico. In particolare, Lardizzione è stato accolto dal sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

