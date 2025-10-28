Camarda crolla sotto la pressione | il 17enne sbaglia il rigore in Lecce-Napoli e scoppia in lacrime

Francesco Camarda non ha retto alla pressione enorme su di lui e dopo aver sbagliato il rigore sullo 0-0 di Lecce-Napoli ed essere stato sostituito, è scoppiato a piangere in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

