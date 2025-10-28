Call My Agent la popolare serie francese diventa un film Netflix | George Clooney vola a Parigi per le riprese

Nuova collaborazione tra Clooney e la piattaforma streaming, che intende riempire il fenomeno francese di star internazionali, a partire dall'attore che presto rivedremo nel film Jay Kelly George Clooney è entrato a far parte del cast del prossimo film di Netflix Call My Agent! The Movie, le cui riprese sono iniziate a Parigi all'inizio di ottobre. Clooney ha rivelato la sua partecipazione allo show durante un'intervista con Franck Ragaine, corrispondente di lunga data da Los Angeles per Le Parisien, mentre promuoveva l'imminente uscita di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach, previsto per l'uscita sempre su Netflix il prossimo dicembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Call My Agent, la popolare serie francese diventa un film Netflix: George Clooney vola a Parigi per le riprese

