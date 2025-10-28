Calhanoglu Inter il turco è tornato leader indiscusso del centrocampo | e Chivu non rinuncia quasi mai a lui! I numeri
Inter News 24 del suo minutaggio. Le sirene di mercato estive, con il Galatasaray che ha provato a lungo a riportarlo in Turchia, e le polemiche interne con il capitano Lautaro Martínez sembrano ormai un lontano ricordo. Hakan Çalhano?lu è rimasto all’Inter e si è ripreso, con gli interessi, il ruolo di pilastro e faro del centrocampo nerazzurro. Anche nella difficile trasferta di Napoli, nonostante la sconfitta, il regista turco è stato tra le note più positive, trasformando con freddezza il rigore del momentaneo 2-1 e cercando di dare ordine alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro - facebook.com Vai su Facebook
Calhanoglu ? direttamente ? da ? calcio ? d'angolo ? #RomaInter - X Vai su X
Inter, Calhanoglu sempre più centrale. Chivu non rinuncia mai al regista, con la Fiorentina… - Dopo le sirene estive, il centrocampista turco è rimasto all'Inter ed è ancora uno dei pilastri della formazione. Secondo msn.com
Calciomercato Inter, Calhanoglu e quelle voci sul suo addio. Il turco si espone così - Il turco resta centrale nel progetto nerazzurro Durante la sosta per le Nazionali, Hakan Calhanoglu ha voluto chiarire definitivamente la sua p ... Come scrive calcionews24.com
Inter, Calhanoglu delude anche in nazionale: ora il turco rischia il posto - Il play turco ha vissuto gli ultimi mesi nella bufera: dalle parole di Giusppe Marotta post Fluminense- sportmediaset.mediaset.it scrive