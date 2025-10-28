Calhanoglu Inter il turco è tornato leader indiscusso del centrocampo | e Chivu non rinuncia quasi mai a lui! I numeri

Inter News 24 del suo minutaggio. Le sirene di mercato estive, con il Galatasaray che ha provato a lungo a riportarlo in Turchia, e le polemiche interne con il capitano Lautaro Martínez sembrano ormai un lontano ricordo. Hakan Çalhano?lu è rimasto all’Inter e si è ripreso, con gli interessi, il ruolo di pilastro e faro del centrocampo nerazzurro. Anche nella difficile trasferta di Napoli, nonostante la sconfitta, il regista turco è stato tra le note più positive, trasformando con freddezza il rigore del momentaneo 2-1 e cercando di dare ordine alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

