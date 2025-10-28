Calhanoglu Inter Chivu punta ancora sul turco | i numeri contro la Fiorentina
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Le polemiche estive con Lautaro Martinez e le voci di mercato sono ormai un ricordo lontano. Hakan Calhanoglu, con la consueta discrezione, si è ripreso l’ Inter a suon di prestazioni, confermandosi uno dei giocatori più determinanti della gestione Cristian Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco ha trovato la rete in entrambe le ultime due partite, trasformando con freddezza due rigori pesanti contro Union Saint-Gilloise e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
