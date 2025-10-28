Calendari dell’Avvento mania | ma in che senso è già ora di pensare a Natale?

Fine ottobre: tempo di caldarroste, di zucche intagliate, di foliage e.di calendari dell’Avvento. Questa tradizione mitteleuropea è diventata la strategia di marketing preferita dei brand cosmetici – e non solo – che li fanno uscire sempre prima, scatenando la corsa all’acquisto due mesi prima dell’inizio delle festività di Natale. Anzi: se ne volete uno, siete già in ritardo. Da dove arrivano i calendari dell’avvento. Anche se negli ultimi anni hanno avuto un picco di popolarità, i calendari dell’Avvento hanno una storia molto antica che affonda le radici in Germania: durante il tempo di Avvento, cioè nell’attesa del Natale, si scandivano le giornate con un piccolo rituale da fare con i bambini, un conto alla rovescia nell’attesa della festa vera e propria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

