Caleb Landry Jones chi è il nuovo Dracula di Luc Besson

Dracula è tornato con le sembianze di un attore di grande talento e con un volto unico nel suo genere. Il nome di Caleb Landry Jones è sulla bocca di tutti, di chi ha già visto in anteprima il nuovo film di Luc Besson e di chi ha atteso fino al 29 ottobre, data di uscita nelle sale cinematografiche italiane. Non è il primo incontro tra il regista e l’attore texano, che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. E voi, quanto lo conoscete? Caleb Landry Jones, dal Texas al grande schermo. Classe 1989, Caleb Landry Jones è nato a Garland, in Texas. Al suo debutto ha appena 16 anni, quando viene scelto per un piccolo ruolo nel film Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. 🔗 Leggi su Dilei.it

