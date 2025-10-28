Calderone | Consiglio dei Ministri approva decreto legge su salute e sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo ha annunciato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, dopo il Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

TvSei. . Bilancio Sociale: il ministro Calderone a L’Aquila Il bilancio sociale è stato il tema al centro del convegno che si è svolto ieri pomeriggio in Consiglio Regionale a L'Aquila - facebook.com Vai su Facebook

Calderone: Consiglio dei Ministri approva decreto legge su salute e sicurezza - "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro". Si legge su ilgiornale.it

Il Cdm approva il decreto legge per la sicurezza sul lavoro. Calderone “Dal Governo scelte strategiche” - Il ministro Calderone "Dal Governo scelte strategiche" ... Segnala msn.com

Il Consiglio dei ministri approva il dl sulla sicurezza sul lavoro, introdotto il badge nei cantieri - legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede, tra l'altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di ... Come scrive msn.com