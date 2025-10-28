Calciomercato Napoli Manna a caccia del sostituto di Anguissa | due nomi nel mirino

Il Napoli dovrà fare a meno di Frank Zambo Anguissa tra dicembre e gennaio. Il centrocampista sarà impegnato con il Camerun in Coppa d'Africa, lasciando scoperto un ruolo chiave nel centrocampo di mister Antonio Conte. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza guidata dal ds Giovanni Manna valuta due possibili rinforzi per il mercato invernale. Anguissa via, Napoli corre ai ripari. L'assenza di Anguissa, che sarà impegnato in Coppa d'Africa tra fine dicembre e gennaio, costringe il Napoli a muoversi con anticipo. Il centrocampista camerunense è stato uno dei migliori nell'ultima gara vinta contro l'Inter, confermandosi uomo chiave nella mediana azzurra.

