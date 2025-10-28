Calciomercato Lazio futuro ancora in dubbio per quel biancoceleste | le scelte di Sarri complicano tutto? Ecco la notizia

Calciomercato Lazio: un biancoceleste ai margini, le scelte di Sarri cambiano gli scenari. Le ultimissime notizie Arrivato alla Lazio nell’estate 2024 tra curiosità e aspettative, l’avventura di Fisayo Dele-Bashiru in biancoceleste sembra già vicina al capolinea. Il centrocampista nigeriano, acquistato come scommessa dal club di Lotito, non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, futuro ancora in dubbio per quel biancoceleste: le scelte di Sarri complicano tutto? Ecco la notizia

Altre letture consigliate

Calciomercato Lazio, Ivan Ilic perde la titolarità: è un'occasione a centrocampo Continua qui https://ift.tt/E1vxbUn #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio del presidente della #Lazio è, soprattutto, il Direttore Generale della Lazio Women... - X Vai su X

Calciomercato Lazio, il futuro è un bivio! Tra bilanci, cessioni e un progetto tecnico da ricostruire! La situazione dei biancocelesti - Calciomercato Lazio, confronto tra Sarri e dirigenza non solo per il rinnovo: a gennaio servono strategie condivise. lazionews24.com scrive

Calciomercato Lazio, Insigne inseguirà Maurizio Sarri? Sentite quel grande ex biancoceleste - Calciomercato Lazio, Giordano apre a Insigne: «Se sta bene, è un grande affare» Il tema caldo del momento è senza dubbio il calciomercato Lazio, che in vista della prossima finestra di trattative potr ... Scrive calcionews24.com

Lazio, dubbio Milinkovic: la diffida preoccupa i tifosi, ma Luis Alberto non è al meglio - Lo aveva detto in conferenza stampa mercoledì Maurizio Sarri e con tutta probabilità sarà di parola oggi. Si legge su calciomercato.com