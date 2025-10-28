Calciomercato Juve da Arthur a Koopmeiners | 750 milioni spesi malissimo Elkann si prepara al nuovo aumento di capitale
, ma serve una via chiara. Il calciomercato Juve ha speso oltre 750 milioni di euro sul mercato dall'ultimo scudetto, senza contare bonus e commissioni. Una cifra enorme, ma che non ha portato né a imporsi in Italia né tantomeno in Europa. L'obiettivo, all'alba del Covid, era passare dai nove campionati vinti consecutivamente al trionfo in Champions League, ma quel sogno è rimasto tale. Nonostante quasi 600 milioni di euro incassati dalle cessioni nello stesso periodo, i numeri restano crudeli: un'ambizione costosissima che non ha raggiunto i traguardi e una "rivoluzione" di cui, a questo punto, si fatica a capire la direzione.
