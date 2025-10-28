Calciomercato Fiorentina quale sarà il futuro di Dodò e Mandragora? Spunta una indiscrezione importante

Calciomercato Fiorentina – Brovarone: «Situazioni delicate per i rinnovi di Mandragora e Dodò» Il Calciomercato Fiorentina si accende anche fuori dal campo, con due dossier particolarmente delicati che stanno tenendo banco in casa viola: i rinnovi di Rolando Mandragora e Dodò. Entrambi i giocatori sono prossimi alla scadenza di contratto con la Fiorentina, e le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Dodò e Mandragora? Spunta una indiscrezione importante

