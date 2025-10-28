Calcio Spalletti | La Juventus? Tudor uomo vero di valori

Roma, 28 ott. (askanews) – “La Juventus? Tudor uomo vero, di valori. Chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata”. Parola di Luciano Spalletti a Sky Sport intervistato per la presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro con Francesco Totti. “Sto bene – ha detto – ho l’ambizione di riemettere a posto quello che mi è successo ultimamente, si aspetta quello che mi passa davanti. E la Juventus? “Pensavo che si parlasse dello spot Montenegro in questa intervista. Se devo dire qualcosa della Juventus, lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quel che l’ho conosciuto, mi è sembrata una persona seria, uomo vero, fatto di valori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it