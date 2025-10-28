Calcio Serie A Il Napoli allunga in testa alla classifica
Roma, 28 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Napoli 0-1 Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, ore 20.45 Atalanta-Milan, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio. Classifica: Napoli 21, Roma 18, Milan 17, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Juventus, Udinese, Atalanta 12, Cremonese, Torino, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3. Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
