Calcio Seconda | Crespina in testa ma ecco il San Prospero
Pisa 27 ottobre 2025 – La sesta giornata del girone di andata del girone G di Seconda Categoria ha registrato quindici reti complessive nelle otto gare in programma. Tre le vittorie esterne e tutte con lo stesso risultato di misura: 0 – 1. Quattro le vittorie in casa tra le mura amiche, ed solo un pareggio, oltretutto a reti bianche, quello tra la Sanromanese padrona di casa ed il Ponte a Cappiano ospite. Al comando della classifica il Crespina che ottiene la sua quarta vittoria stagionale piegando 3 – 1 la matricola Pisa Ovest. Al secondo posto una sorprendente La Corte che batte il Tirrenia nel big-match di questa sesta giornata di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calcio (Promozione Girone B): Virtus Castel Frentano-Francavilla 2-1 (Seconda rete castellina, 43’pt Lucas Carniel) - facebook.com Vai su Facebook
?Seconda sconfitta stagionale per l'Inter Under 23, che cade in casa contro il Cittadella per 1-0. Decide Salvi dopo 2 pali del Cittadella. Si sveglia tardi l'Inter Under 23 che sfiora il pareggio con due pali clamorosi di La Gumina, di cui uno interno con palla - X Vai su X
Calcio. Seconda: Crespina capolista - Sette punti in tre partite collocano la squadra momentaneamente al primo posto da sola con due vittorie ed un pareggio, ... Come scrive lanazione.it
Partita di calcio a 5 degenera nel caos, scene di violenza inaudita: giocatore preso a calci in testa - La cronaca nera prende il sopravvento su quella sportiva per le scene di violenza inaudita che hanno sporcato quello che doveva essere un ... Segnala fanpage.it
Calcio: Real Sociedad ko, Barcellona in testa alla Liga - 1 la Real Sociedad in rimonta e grazie alla pesante sconfitta del Real Madrid nel ... Scrive ansa.it