Calcio Promozione | Sciapi trascina i Mobilieri Ponsacco
Pisa 27 ottobre 2025 – In Promozione ancora una sconfitta per l’Urbino Taccola nella settima giornata del girone di andata del campionato di Promozione. Allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme il Montignoso passa per 0 – 3 relegando ancora all’ultimo posto la squadra biancorossa. Due punti insieme al Casalguidi per la formazione di mister Giannini. Ecco il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Zaccagnini F., Salvadori, Taglioli Lo., Petri, Langella, Castellacci, Pellegrini, Cei, Chicchiarelli. A disposizione Parente, Cresci, Zaccagnini C., Romeo, Vitillo, Gjini, Campera, Tiozzo, Cosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
